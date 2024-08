Essener „Tatort“ mit grandioser Musik Der Sound des Verbrechens

Es ist nicht so, als gäbe es in „Zwei Leben“ nicht genügend stille Momente, Augenblicke des Lauerns, Abwägens, Bangens. Von Anfang an herrscht eine Atmosphäre der Getriebenheit, die Bennent verschärft, weil er weder mit der Mafia aus seinem ersten Leben noch mit seiner Ex etwas zu tun haben will. Sie hingegen umspinnt ihn mit einem Netz aus Täuschungen, fingierten Erpressungen, gedungenen Killern. Als er ihren Plan durchschaut, will er am Ende auch sie umbringen. Haferkamp kommt übrigens erst nach 22 Minuten ins Spiel, als der erste Mord passiert ist.