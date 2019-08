Neue Folge der Eberhofer-Krimis : Wie krieg i bloß das Kind ins Bett, Kruzifix?

Niederkaltenkirchen Die Kriminalkomödie „Leberkäsjunkie“ bringt saftigen, auch für Preußen verständlichen niederbayerischen Humor ins Kino.

Das ist ein bisschen wie in „Mord mit Aussicht“; auch hier steckt in jedem Landei ungenutztes Potenzial, mit dem Aktivere gleich die Welt erobern würden. Der Eberhofer Franz kann immerhin schlagfertig sein, dass es einen aus den Pantinen hebt. Angeblich hatte der farbige Fußballer Buengo ein Verhältnis mit dem Opfer, was ihn erstens mordverdächtig macht und was zweitens die Fans der Gegenmannschaft zu rassistischem Gebrüll treibt. Wie bringt der Franz den Pöbel zur Ruhe? Er schießt mit seiner Dienstwaffe auf eine Bierflasche, die der Oberpöbel in Händen hält, worauf der Gerstensaft theatralisch aus der zersplitterten Pulle spritzt. Jetz is a Rua.