Düsseldorfer Fotokünstlerin wird 80 : Das Sonnensystem der Katharina Sieverding

Katharina Sieverding in ihrer Ausstellung „Die Sonne um Mitternacht schauen“ in Baden-Baden. Foto: dpa/Uli Deck

Düsseldorf Die Düsseldorfer Fotokünstlerin und Beuys-Schülerin wird 80 Jahre alt. Ihre großformatigen, ausdrucksstarken Bilder haben sie international bekannt gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Annette Bosetti

Sie ist eine brillante Geschichtenerzählerin. So verbreitete die berühmte Fotokünstlerin Katharina Sieverding jahrzehntelang die Mär, sie sei am 16. November 1944 in Prag auf die Welt gekommen. Vor Kurzem indes bekannte sie, sie runde in diesem Jahr zum achten Mal. „Ich habe mir mein Geburtsdatum immer so zurechtgelegt, wie ich es gerade brauchte. Wie Marlene Dietrich", verriet sie der „Zeit". Somit gibt es einen neuen aktuellen Anlass, die seit 1964 in Düsseldorf lebende Fotografin kunsthistorisch als Pionierin würdigen.

Sie ist 20 Jahre jünger als ihr vermutlich wichtigster Lehrer, Joseph Beuys, bei dem sie an der Akademie studierte und den erweiterten Kunstbegriff kennenlernte. Etwa eine Dekade trennt sie von in Düsseldorf weltberühmt gewordenen Künstlern wie Gerhard Richter, Günther Uecker oder Heinz Mack, mit deren Ideen und Stil sie wenig verbindet. Mit ihrem frühen Ex-Mann, dem Minimalisten Imi Knoebel, liegt sie nur elf Monate altersmäßig auseinander, in der Kunst prallen hingegen Welten aufeinander: Er mit seinem geordneten, winkligen bildhauerischen Farbkosmos, sie mit ihrem Drang nach vieldeutig schimmerner Undurchdringlichkeit und ihren ausgeklügelten fotografischen Methoden. Erfolgreich sind sie beide auf ihre Weise, man begegnet ihnen in den Museen der Welt.

Info International gefragte Künstlerin Karriere Kataharina Sieverding schloss 1972 ihr Studium als Meisterschülerin von Joseph Beuys ab. Zahlreiche Lehrtätigkeiten führten sie nach Salzburg, Hangzhou, Wien und Berlin. Sie war mehrfach Teilnehmerin an der Documenta und der Biennale von Venedig. Ihr Werk ist in großen internationalen Sammlungen vertreten. Ausstellung Bis zum 9. Januar 2022 läuft im Museum Frieder Burda die große Übersichtsausstellung mit ihren Werken aus verschiedenen Jahrzehnten. Infos: www.museum-frieder-burda.de

Katharina Sieverding ist ein singulärer Brennpunkt der rheinischen, deutschen und internationalen Kunst. Eine Ausnahmeerscheinung, nicht nur als Frau. So ist es ihr bereits als junge Künstlerin gelungen, Dinge zu realisieren, die sonst niemand tat. Dabei verdiente sie in ihren Lebensunterhalt in Nachtbars, nebenbei stand sie als Zielobjekt Pfeil werfender Schausteller zur Verfügung. Auch zog sie mit Hingabe drei Kinder groß.

Sieverding hat in dem auf Widerstand gebürsteten Kosmos der Nachkriegskunst ihr eigenes Sonnensystem installiert. Die Welt umkreist und umfängt sie, die sich als zentraler Stern begreift, während sie selbst mit ihrer Energie Licht spendet, Chaos lindert, Denken verordnet. „Die Sonne um Mitternacht schauen“, ist eine ihrer Botschaften, auch eine Serie von Arbeiten, ausgedrückt in einem riesigen flimmernden Filmstill. Das heißt: Sieverdings Sonne ist immer präsent. Im Museum Frieder Burda in Baden-Baden hat man den Werktitel zur Überschrift der gerade laufenden Übersichtsausstellung gemacht und eine riesige blaue Sonnen-Installation außen an das Gebäude angebracht, die bei Anbruch der Dämmerung ungeheure Strahlkraft entfaltet.

Davon wird sie bis ans Lebensende nicht loskommen: von der intellektuell glühenden Zuspitzung und Politisierung der Welt. Ein seismografisches Gefühl treibe sie, sagt Museumsdirektor Udo Kittelmann. Auch dem famosen Spiel mit Identitäten kann man sich nicht entziehen. Plakativ und seriell reizt sie das eigene Gesicht aus. Die schöne Frau Sieverding erscheint uns als eine immer wieder anders getönte Leinwandgöttin. Einerseits liegt das wahre Gesicht wie unter einer Maske verborgen, andererseits wird es erbarmungslos nah herangeholt und maximal vergrößert.

Sieverding kam mit dieser Art von großformatiger Porträts früher als die Becher-Schüler heraus, mit denen sie als Künstler-Fotografin so gut wie nichts gemein hat. Sie verortet sich in einer anderen bildnerischen Ecke, war intensiv mit der Errichtung von fiktionalen Theaterräumen befasst und verarbeitete unbedingt in ihren Werkzyklen die historisch bedingte politische, soziale und gesellschaftliche Gegenwart. Ihre Bilder sind gleichzeitig Speicher von medialen Botschaften und tiefsitzenden Emotionen. Sie ist weniger am fertigen, eingefrorenen Bild interessiert als an Räumen der Imagination. „Fotografie ist für mich keine Dokumentation, keine Erinnerung, keine Geschichte“, sagt sie.

Wie Andy Warhol, dem sie in den 1970er Jahren in Düsseldorf bei Hans Mayer begegnete, wollte Sieverding als Persönlichkeit ikonografische Kraft gewinnen, was ihr gelungen ist. Heute ist Katharina Sieverding auch als Mensch ein Gesamtkunstwerk und als ihre perfekte Performance gilt die lebenslange makellose Selbstdarstellung mit schwarzer Brille, rot geschminkten Lippen und straff zurückgekämmtem Haar.