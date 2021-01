Talkmaster : Der Mann mit den Hosenträgern

Larry King im Jahre 1999 mit dem republikanischen Präsidentschaftsanwärter George W. Bush. Foto: dpa/John Russell

Larry King war als Gastgeber seiner berühmten Talkshow einst das bekannteste Gesicht des US-Senders CNN. Die Liste seiner prominenten Gäste liest sich beeindruckend. Nun ist er im Alter von 87 Jahren gestorben.

Sein Markenzeichen waren die Hosenträger. Ohne Jackett, die breiten Hosenträger meist bunt, den Oberkörper vorgereckt, die Ellbogen auf die Tischplatte gestützt, die Hemdsärmel hochgekrempelt, so saß er im Studio von CNN, um Prominente zu interviewen. Er wolle seinen Gästen das Gefühl vermitteln, dass sie bei ihm locker plaudern konnten, hat Larry King das legere Outfit erklärt. Die Gäste kamen dann auch tatsächlich ins Plaudern, wobei der Gastgeber Wert darauf legte, keine allzu kritischen Fragen zu stellen. Ein Vierteljahrhundert war „Larry King Live“ vor der Kulisse einer rot, blau, grün und gelb gepunkteten Weltkarte so etwas wie eine mediale Spielwiese für Prominente, die von dem freundlichen Herrn mit der rauchigen Baritonstimme nichts zu befürchten hatten. Am Samstag starb King im Alter von 87 Jahren in Los Angeles. Einige Wochen zuvor hatte er sich mit dem Coronavirus infiziert.

Schon lange vor seinem Tod passte er mit seiner jovialen Art nicht mehr in die amerikanische Medienlandschaft. Bereits im Dezember 2010 hatte er bei CNN seinen Hut genommen. Das politische Klima war rauer, die Debatten waren polemischer geworden. Zwei Nachrichtensender, die dem Cable News Network nach und nach den Rang abliefen, profitierten von der Polarisierung und förderten sie. Bei Fox News bediente eine Reihe stramm rechter Ideologen die Vorurteile konservativer Nationalisten, während sich MSNBC mit den Monologen nicht weniger selbstgewisser Moderatoren an das linke Amerika wandte. Schon damals wirkte der Fernsehmann King wie ein Relikt.

Info In Filmen spielte King oft sich selbst Jugend Larry King wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater starb früh, die Familie war auf Sozialhilfe angewiesen. Er verfügte lediglich über einen Highschool-Abschluss. Karriere Im Schnitt schalten zwischen 1985 und 2010 rund 1,5 Millionen US-Bürger bei Kings Talkshow auf CNN ein. Er war darüber hinaus in vielen US-Filmen zu sehen, in denen er sich selbst spielte. Privates King war achtmal verheiratet und hatte fünf Kinder.

Wer bei ihm saß, schrieb damals zum Abschied ein Kolumnist, fühlte sich „weniger auf einem heißen Stuhl als in einer warmen Badewanne“. Auf Gespräche bereite er sich grundsätzlich nicht oder allenfalls flüchtig vor, hat er selbst seinen Ansatz erklärt. Wisse er zu viel über einen Interviewpartner, vertiefe er sich zu gründlich in dessen Biografie, gehe am Ende nur das Spontane verloren. Er wolle Fragen stellen, wie neugierige Zuschauer sie auch stellen würden, ohne durch Detailkenntnisse belastet zu sein.

Jedenfalls kamen sie alle: der Watergate-geschädigte Richard Nixon, Bill Clinton und George Bush, der Libyer Muammar al-Gaddafi, Mike Tyson und Frank Sinatra, Magic Johnson, Marlon Brando und Michelle Obama. Wladimir Putin schmeichelte, es gebe viele talentierte Menschen in Amerika, aber nur einen Larry King.

Begonnen hat es mit einer Zugfahrt nach Miami. Irgendwer hatte Lawrence Harvey Zeiger, dem in Brooklyn aufgewachsenen Sohn jüdischer Einwanderer aus Österreich beziehungsweise Weißrussland, geraten, sein Glück in Florida zu versuchen. Ein Greenhorn könne dort leichter Rundfunkkarriere machen als in Manhattan, wo die Phalanx der Etablierten zu eindeutig den Ton angebe.

1957 geht er zum ersten Mal auf Sendung, als DJ. Wobei ihm sein Radiomanager noch schnell einen Künstlernamen verpasst. Zeiger, das klinge „zu ethnisch“, findet der Boss. Blättert in der Zeitung, sieht zufällig die Annonce eines Spirituosengeschäfts namens King’s und entscheidet: „Das ist Ihr neuer Name, Sie sind Larry King“. Bei der Premiere versagt dem schmächtigen Brillenträger die Stimme, ausgerechnet ihm, den alle wegen seiner flinken Zunge „das Mundwerk“ nennen. Er lässt die Musik weiterlaufen, endlich bringt er den ersten Satz heraus. „Guten Morgen, mein Name ist Larry King. Diesen Namen habe ich vor fünfzehn Minuten bekommen, und ich bin nervös.“