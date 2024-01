Wahl zum „Drag Star NRW“ Drag als Kunst der Vielfalt

„Drag ist in der Hochkultur angekommen“ freute sich Moderatorin Effi Biest am Freitagabend im Schauspielhaus. Drag, so viel war von Anfang an klar, ist mehr als das Klischee, ein Mann schlüpft mit Pailletten besetzen Kleidern, High Heels und hochtoupierter Perücke in die Rolle einer Frau. Drag ist so bunt und vielfältig, wie die Community, die sich so angenommen fühlen möchte wie sie ist.