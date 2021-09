Ausstellung in der Langen Foundation : Wir alle sitzen am selben Tisch

Daniel Spoerri stellt in der Langen Foundation aus Detail aus der Genetischen Kette des Flohmarktes, 2002 Foto: Daniel Spoerri

Neuss Der Künstler Daniel Spoerri (91) hat auch die Eat Art erfunden, die im Düsseldorf der 1968er Jahre bebte. Die Langen Foundation Neuss breitet ab Sonntag sein Werk aus.

Von Annette Bosetti

Seine Fallenbilder („Tableaux pièges“) haben ihn weltberühmt gemacht. 1960 hat Daniel Spoerri die legendären Wandobjekte erfunden, für die er die Reste einer Mahlzeit auf dem Tisch fixiert und als Objekt aufhängt. Er erklärt einen Moment zum Bild. Darin ist ein Stück Realität wie in einer Falle gefangen. An sich sind es banale Ereignisse, diese Frühstücke, Diner oder Festmenüs. Angegammelt sind manche Tische, man vermutet nächtliche Gelage. Andere sind immer noch schön anzusehen, die Tischrunde war wohl kultiviert. Für den Künstler, den interessiert, was man essen kann, auf einer Skala von Unterernährung bis Überfütterung, steht fest: Der Zuschauer beschließt das Bild. Seine Ideologie der Eat Art heißt: Unsere Moral des Gut und Böse hat mit Bekömmlich und Vergiftet zu tun. „Überlebensstücke“ nennt Spoerri viele seiner Objekte. Und er sagt: „Wir alle sitzen am selben Tisch.“

1968 eröffnete der Mitbegründer des „Nouveau Réalisme“ am Düsseldorfer Burgplatz 19 sein Eat-Art-Restaurant, zwei Jahre später die Eat-Art-Gallery. Es war die Zeit, in der das Leben als Kunstwerk gestaltet werden wollte. Im Spoerri gingen sie ein und aus, Joseph Beuys und Günther Uecker. Katharina Sieverding soll an der Bar bedient haben. Unters Kunstvolk mischten sich Galerist Alfred Schmela wie auch der Schauspieler Klaus Maria Brandauer. Damals brachte die Kunst Düsseldorf noch zum Beben.

Eine ganz und gar außergewöhnliche Ausstellung beleuchtet ab dem 5. September in der Langen Foundation Spoerris Werk, das nicht nur auf Düsseldorf verweist, sondern mit einfach allem eine Verbindung eingeht. Mit all den Dingen, die uns Menschen beschäftigen, uns ausmachen, die wir fertigen, mit Bedeutung versehen und am Ende hinterlassen. Ein Museum der Unordnung durchdringt die transparenten Säle auf der Raketenstation, durchkreuzt voller Magie die metrischen Architekturen von Tadao Ando. Nie war mehr los in dieser so kostbaren Hülle eines Hauses, das zur modernen Wunderkammer wird.

Ausgebreitet wird in der klugen Präsentation von Mara Sporn ein melancholisches Werk. Spoerri ist weit mehr als der Erfinder der Eat Art. Mit 91 Jahren hat der gebürtige Rumäne bis heute eine Vita durchlebt, die es nicht immer gut mit ihm meinte. Er ist Poet und Tänzer, Regisseur – vor allem aber ein Sammler. Die Flohmärkte von Paris und Wien sind sein Jagdgebiet. Alle Art von Fundstücken verarbeitet er zu Assemblagen, manchmal stellt er diese auch unverarbeitet aus. So hat er viele kleine Kinderstühle zusammengetragen, auf denen Totenschädel liegen. Zusammen mit Fetischobjekten aus Afrika sind sie im Japanraum aufgebaut. Medizinhistorische Kollagen aus Schaubild und Geburtszange gibt es weiter hinten, Reliefs aus Blutplättchen und eine bretonische Hausapotheke mit gesammeltem Quellwasser. Humor blitzt in manchen Arbeiten durch, aber auch Brutalität, Erotik, Verzweiflung. Zu seiner „genetischen Kette“ fügen sich 13 Flohmarkttische an der Wand – man sollte sich Zeit nehmen, einen einzigen zu ergründen.