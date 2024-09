Musik in der Düsseldorfer Maxkirche Eine „Mendelssohn-Nacht“ porträtiert Felix und Fanny

(josch) Die Düsseldorfer Orgelmusikfreunde können sich auf ein apartes Komponistenporträt in der Maxirche freuen. An der dortigen Klais-Orgel erklingt am Samstag, 7. September, in einer „Mendelssohn-Nacht“ (als Veranstaltung des Katholischen Kantorenkonvents) das gesamte Orgelwerk von Felix Mendelssohn Bartholdy.