Kuratorengespräch zu Etel Adnan Eine schreibende und malende Weltbürgerin

Philipp Holstein lernte die Künstlerin zunächst als Schriftstellerin kennen. Seit er hierüber zu ihrem malerischen Werk fand, ist er vom einen so begeistert wie vom anderen. Im K20 zeigten sich Delot und Holstein gleichermaßen beeindruckt von einer Meisterin der Bild- und Wortallegorien. Als Erklärungsversuch bot sich Adnans polyglotte Herkunft an, mit Griechisch als Muttersprache, einem türkisch sprechenden Vater und als Schülerin eines französischen Lycées. Das Ganze dazu in einer arabischsprachigen Umgebung.