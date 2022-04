Kunstwerke von Grundschülern : „Die Kleine“ mit großen Themen

Junge Besucher bewundern die Bilder der Klassen 1a und 1b der St.-Mauritius-Schule in Meerbusch. Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf 40 Kunstwerke von 51 Klassen aus 25 Grundschulen ergeben „Die Kleine" im NRW-Forum. Die Abschlussschau geht zu Herzen, denn sie beschäftigt sich anspruchsvoll mit der bedrohten Tierwelt.

Aus einer Grundierung aus farbigen Dreiecken ragt plastisch ein freundlicher Löwe hervor. Er bildet den Blickfang eines Ensembles, das acht von der Decke hängende Einmachgläser und mehrere Tierminiaturen umfasst, die auf dem Fußboden in drei Szenarien auf Sand oder im Gras lagern. Das Kunstwerk der „Löwenklasse 1-4“ an der Gemeinschaftsgrundschule Richardstraße in Eller gibt „Tiere und ihre Heimat“ wieder. So lautet der Titel der Abschlussschau eines Wettbewerbs, an dem sich 51 Klassen aus 25 Grundschulen in Düsseldorf und Umgebung beteiligten. Im NRW-Forum am Ehrenhof sind nun 40 Kunstwerke zu sehen, welche die Schülerinnen und Schüler gemeinsam und unter der sanften Regie der zuständigen Lehrperson erschaffen haben.

Nicht in allen der liebevoll komponierten Beiträge ist die Natur intakt. Auf zahlreichen Bildern, in Objekten und plastischen Ensembles vermischen sich Tierwelt und Hinterlassenschaften der Menschenwelt zu einer Klage über die Sorglosigkeit derer, die dazu beitragen, dass die Meere zu einer Plastikmüllkippe werden. Eine Arbeit aus den Klassen 1A und 1B der Meerbuscher St. Mauritius-Schule vereint auf vier Blättern Delfin, Hai, Meeresschildkröte und Qualle auf blauen Wogen aus Papier mit fiesen bunten Resten von Bonbontütchen, Schokoverpackungen und was sonst noch auf See kreuzt.

Info Katalog mit allen Kunstwerken Ausstellung „Die Kleine“ im NRW-Forum am Ehrenhof ist eine Schau des Kunstpalasts, finanziell gefördert von den Stadtwerken Düsseldorf und der NRW.Bank. Sie dauert bis zum 22. Mai. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr, Donnerstag 11 bis 21 Uhr. Es herrscht Maskenpflicht. Katalog Ein Katalog bildet alle präsentierten Kunstwerke ab. Jedes teilnehmende Grundschulkind bekommt ein Exemplar dieser Publikation.

Kritik wirkt auch dann, wenn sie minimalistisch auftritt wie in einem Beitrag wiederum der Mauritius-Schule, diesmal aus Klasse 3B. Nebeneinander hängen die farbenfrohe plastische Nachbildung einer Blumenwiese mit Bienen und eine öde Malerei in Grau, die eine Straße mit Mittelstreifen wiedergibt. Der Titel lautet schlicht: „Bienen brauchen Heimat“.

Einige Bilder zeugen kompositorisch von besonderem Feingefühl - der Schülerinnen und Schüler oder doch eher der betreuenden Lehrerin oder des Lehrers? Einerlei, die Pinguinparade aus Klasse 2C der evangelischen Brehm-Schule bezieht ihre Lebendigkeit aus Überschneidungen der sich zusammendrängenden Tierkörper und dem Kontrast am unteren Bildrand. Dort kleben originale Hinterlassenschaften der Wegwerfgesellschaft wie Flaschenverschlüsse und Folien. Im Hintergrund wogen blaue Wellen auf collagiertem Zeitungspapier.

Viel los ist auf einem viergeteilten Bild aus der Klasse 3A der Konkordiaschule. Links oben türmen sich weggeworfene Schokoverpackungen und geknülltes Papier, darunter stoßen gemalte Schlote weißen Rauch aus echter Watte aus. Rechts oben erhebt sich eine Stadt, so angsterregend eng bebaut wie mancher Moloch in Asien: ein Gemisch aus Hochhäusern und dazwischen ein paar Kirchen und Moscheen. Im vierten Teilbild schließlich steht ein Wald in Flammen, während in einem ausgesparten Bereich in der Mitte des Bildes Schlange, Fisch, Schildkröte und Papagei friedlich miteinander auskommen, als wäre ringsum nichts geschehen.

Versteht sich, dass in einer solchen Ausstellung auch digitale Kunst ihren Platz hat. Für die Animation, welche die Klassen 1-4 der katholischen St.-Bruno-Schule zum Wettbewerb einreichten, bedurfte es wohl Experten aus der Erwachsenenwelt. So setzt sich jetzt auf einem Bildschirm immerfort ein großer Fisch aus mehreren Kleinteilen zusammen, erneut lauter Plastikmüll. Zu den schönsten Arbeiten zählt eine auf den ersten Blick unscheinbare, noch einmal aus der Brehm-Schule, Löwenklasse 2A. In dieser zweiteiligen farbigen Zeichnung ergibt sich aus Strichen und Papierfiguren ein Löwenpanorama, in dem die Könige der Tierwelt friedlich mit kleinerem Getier zusammenzuleben scheinen. Die kleinen Wesen leuchten hell, die größeren halten sich so dezent zurück wie ihre Farbgebung und diejenige von Gras, Baum und Himmel. Das verlorene Paradies – hier lebt es anrührend fort.