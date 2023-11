Neue Köpfe sollen Museumsprofil schärfen Stühlerücken in der Kunstsammlung

Leise vollzieht sich an der Kunstsammlung NRW ein personeller Wandel, der einiges Stühlerücken mit sich bringt. So steht die Kunstsammlung NRW ohne kaufmännische Leitung da. Bianca Knall, seit 2017 im Amt, verlässt Düsseldorf auf eigenen Wunsch zum Ende des Jahres. Das bestätigt Direktorin Susanne Gaensheimer. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben, die Verantwortlichkeit in der Interimszeit wird seitens des Ministeriums wahrgenommen. Die Leiterin der Abteilung Bildung, Julia Hagenberg, hat es vom Rhein an die Spree gezogen. Seit 2009 war die Pädagogin in Düsseldorf tätig; seit einigen Monaten arbeitet sie bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin. Hinzu kommen zwei Pensionierungen, die ein neues Personaltableau notwendig machen.