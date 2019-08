Kunstdebatte : Kunstsammlung lehnt eine Schenkung von Naegeli ab

Düsseldorf Der als „Sprayer von Zürich“ bekannte Künstler sieht in der Absage auch einen „bewussten politischen Affront“.

Harald Naegeli sieht in der Ablehnung seiner als Geschenk gedachten Zeichnungen einen „bewussten politischen Affront der neuen Direktorin“. Ihre Abweisung gehe nach seinen Worten „Hand in Hand mit ihrer Dienstfertigkeit und Bezahlung einer Revolutionsattitüde eines chinesischen Künstlers“ – gemeint ist Ai Weiwei –, „der längst fester Teil des westlichen Kunstmarketing ist. Seine Provokationen in China waren damals noch glaubwürdig und politisch. In Düsseldorf und anderswo verpufft jetzt seine Kunst zu einer bloßen Ästhetik, deren Bedeutung nicht in der vorgetäuschten Revolution, sondern vor allem im allgemein anerkannten Marktwert zu finden ist“, urteilt Naegeli über die derzeitige Einzelausstellung des Künstlers in der Kunstsammlung NRW am Grabbeplatz wie auch im K21. Es ist dieser von ihm empfundene Kontrast, den der 79-jährige Künstler derart empört. Er selbst hat vor allem seine Spray-Kunst immer auch als anarchischen Akt verstanden, dem die Utopie eines besseren Lebens innewohnt. Vor allem in der Schweiz hat es einige Zeit gedauert, bis seine Kunst auch dort Anerkennung und Respekt fand. Zuletzt durfte er in der Großmünsterkirche zu Zürich gar einen Totentanz sprayen, also ausgerechnet in jener Stadt, die ihn 1981 zur Haftstrafe verurteilte und ihn nach seiner Flucht aus der Schweiz mit internationalem Haftbefehl suchen ließ.