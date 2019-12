Kunstsammlung : Kunstsammlung in Düsseldorf zeigt Picasso und Ruff

Düsseldorf Mindestens zwei Ausstellungen der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf werden sich im kommenden Jahr als Besuchermagneten erweisen: „Pablo Picasso. Kriegsjahre 1939 bis 1945“ von Februar bis Juni im K20 und „Thomas Ruff“ von Mai bis August im K21.

Anfang des laufenden Jahres öffnete das K21 erstmals sein Untergeschoss den Werken von Künstlerinnen und Künstlern, die 2018 ihr Studium an der Düsseldorfer Akademie abgeschlossen hatten. Die Vernissage wurde zum Event, das Publikum kam auch danach in Scharen, und von Februar bis März 2020 will Susanne Gaensheimer mit einer neuen Ausgabe an diesen Erfolg anknüpfen.