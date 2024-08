Art Cologne-Preis an Christian und Karen Boros Wo die Freiheit der Kunst triumphiert

Die Koelnmesse und der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler zeichnen den Medienunternehmer Christian Boros (57) und seine Frau, die Kunsthistorikerin Karen Boros mit dem diesjährigen Art Cologne-Preis aus. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 8. November verliehen. Das Paar wird für die Vermittlung zeitgenössischer bildender Kunst, eine Museumsgründung und einen Buchverlag geehrt. Seit 2008 macht es Teile seiner Kunstsammlung in einem Bunker in Berlin öffentlich.