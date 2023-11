Kunstpreis „Junger Westen“ Mona Schulzek sendet Nachrichten ins Weltall

In einem dritten Schritt stellte sie ihre Spezialantenne auf Plätze in verschiedenen Städten und Ländern: in Berlin am Planetarium, in Köln am Hafen, in Alicante oder Krakau. Sie vergleicht ihre Aktionen mit einem Happening, wobei nicht die anonyme NASA, sondern die Passanten aufgefordert werden, eigene Nachrichten über die Radiowellen ins All zu senden. Ihr Lieblingssatz eines anonymen Bürgers ist die Frage an die Außerirdischen: „Habt Ihr noch ein Ego? Wenn nein, wieso nicht?" Sie freut sich, dass solche Sätze über die eigene Befindlichkeit hinausgehen und sich mit etwas viel Größerem auseinandersetzen. Ihre Hoffnung: „Wenn es Außerirdische gibt, dann wird es auch eine Kultur im All geben."