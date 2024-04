Ausstellung im Kunstpalast Die Sammlung blüht

Die Idee, Kunstwerke aus Blumen ins Museum zu holen, hatten auch schon Kuratoren in den USA. Vergleichbare Ausstellungen finden dort jährlich in mehreren Museen statt, darunter das Saint Louis Art Museum oder das Museum of Fine Arts, Boston. Die Häuser hoffen, so auch Menschen ins Museum zu locken, die bislang nicht zum klassischen Publikum zählen.