Kunsthalle Düsseldorf Was uns die Körper sagen

Dem wirken die Volontäre der Kunsthalle und des KIT schon seit einiger Zeit mit ihrer dialogischen Führung „Let’s talk about“ entgegen. In der interaktiven Begehung, die besonders an junge Erwachsene gerichtet ist, sollen die Kunstwerke der aktuellen Ausstellung gemeinschaftlich besprochen werden: Was fühle ich, wenn ich das Gemälde sehe? Was macht es mit mir? Womit bringe ich es in Verbindung? „Junge Menschen haben dabei oftmals andere Ansätze als Ältere“, sagt Juliane Hoffmanns, Volontärin an der Kunsthalle im kuratorischen Team.