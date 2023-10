Ausstellung in Eller Die Schönheit im Wartesaal

Katharina Wulff verkörpert den neuen Typ einer Akademie-Professorin. Sie wirkt still und eher zurückhaltend. Als der damalige Rektor Karl-Heinz Petzinka ihren Namen in der Aula bekannt gab, war sie eine Unbekannte. Als sie sich im November 2020 den Studierenden mit einem Lichtbildervortrag vorstellte, wirkte sie so jung, als studiere sie noch selbst. Kein weiblicher Macho, keine Power-Frau, sondern eine Künstlerin, die die Malerei liebt und das Malerische mit dem Erzählerischen verbindet.