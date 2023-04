Neuwahl an der Kunstakademie Zweiter Anlauf für Donatella Fioretti

Montag ist Wahltag. Die Kunstakademie Düsseldorf wird, wenn alles so kommt, wie es eingetütet und offenbar von den meisten erwünscht ist, am Nachmittag eine neue Rektorin bekommen, die Donatella Fioretti heißt. Ist sie erst einmal mit der Mehrheit des Senats gewählt, wird sie ihre beiden Kandidatinnen für ihr künftiges Rektorat benennen, die sich dann zur Wahl stellen. Auch dabei sind keine Überraschungen zu erwarten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich die 61-jährige italienische Architektin die Malerin Sabrina Fritsch an die Seite holen sowie die Kunstpädagogin Sarah Hornäk. Beide lehren am Eiskellerberg. Tatsächlich könnte also am kommenden Dienstag dieselbe Schlagzeile in dieser Zeitung erscheinen, die bereits am 19. Dezember erschienen ist: „Die Kunstakademie wird weiblicher“ – um nicht zu sagen ausnahmslos weiblich.