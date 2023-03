Nach annullierter Wahl Kunstakademie Düsseldorf – Tony Cragg soll den Laden wieder schmeißen

Die Kunstakademie ist in diesen selbstzerfleischenden Wochen immer für eine Überraschung gut. Nun dringt die geheim gehaltene Nachricht aus dem derzeit führungslosen Haus, dass Sir Tony Cragg für die Wochen bis zur Neuberufung die Geschäfte des Rektors übernehmen wird. Der noch von Queen Elizabeth zum Ritter erhobene Bildhauer mit einem der schönsten Skulpturenparks weit und breit in Wuppertal wird zeitnah, also schon in den nächsten Tagen, bis zu den Neuwahlen gemeinsam mit dem verbliebenden Prorektor Robert Fleck und Kanzlerin Johanna Boeck-Heuwinkel die Geschäfte führen. Dazu hat ihn – wie aus gut unterrichteten Kreisen bestätigt wird – Ministerin Ina Brandes (CDU) eingesetzt.