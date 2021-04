Markus Lüpertz wird 80 : Krieger für die Kunst

Markus Lüpertz. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Markus Lüpertz legt mit 80 nicht die Hände in den Schoß. Von Düsseldorf ist der Künstler und frühere Akademierektor bitter enttäuscht.

„Ich bin eine Erfindung von mir selbst.“ Sagt Markus Lüpertz und bereichert das internationale Kunstpersonal nicht nur als Malergenie aus Deutschland. Auch die Klatschreporter der Boulevardpresse stürzen sich dankbar auf den Freund von Alt-Kanzler Gerhard Schröder, über dessen Äußerlichkeiten und Auftritte gemeinhin mehr berichtet wird als über seine Leistung. Am Samstag wird der „durchgeistigte Intellektuelle“ (Lüpertz über Lüpertz), der „Krieger für die Kunst“ (Jörg Immendorff über sie beide) und der sich längst nicht im Ruhestand befindliche Maler und Bildhauer 80 Jahre alt. Ohne große Feier wird der Tag vorüberziehen, sehr zu Lüpertz‘ Leidwesen, denn er ist gesellig. Man sitzt wahrscheinlich mit der Familie in Karlsruhe zusammen, die ihn, den leichtsinnigen, aber großzügigen, mitunter (aus eigener Sicht) asozialen Bohemien erdet.

Mit 15 hat er begonnen zu malen, er wollte nie etwas anderes werden. „Ich lebe meinen Traum von dem, was ich bin.“ Sein umfangreiches Werk setzt sich zusammen aus Bildern, Skulpturen, Kirchenfenstern und tausenden von Zeichnungen. Lüpertz hat in sechs Jahrzehnten einen opulenten, expressiven, farbfreudigen, feingewebten, tiefgründigen, jedenfalls unvergleichlichen Stil entwickelt, der mit Kollegen seines Jahrgangs kaum etwas gemein hat. Er ist wie aus der Zeit gefallen, ein Anti-68er, dessen Rebellion sich eigene Bahnen ebnete und nur im eigenen Werk entlud. Als Joseph Beuys in einer spektakulären Performance 1965 dem Hasen die Kunst erklärte, malte Lüpertz Ölbilder in Serie. Die Diskussion um Konzeptkunst und Abstraktion zog an ihm vorbei, obwohl er an der Düsseldorfer Akademie gleichzeitig mit Beuys studierte – er war damals der jüngste und Beuys der älteste Student. Während viele im Aufbruch der 60er-Jahre Kunst performten, produzierte Lüpertz sich lieber selber. „Ich bin von mir, von meiner Malerei trunken begeistert“, hat der als Böhme geborene Alt-Dandy einmal gesagt und würde es, ohne mit der Wimper zu zucken, jederzeit wiederholen.

Info Eine Festschrift und zwei Ausstellungen Privates Markus Lüpertz ist am 25. April 1941 in Reichenberg (Ex-Tschechoslowakei) geboren. Mit sieben Jahren kam er nach Deutschland. Heute lebt und arbeitet er in Karlsruhe, Berlin und Rheydt. Er ist verheiratet und Vater von fünf erwachsenen Kindern. Der Autoliebhaber trägt exzentrischen Schmuck von Georg Hornemann. Düsseldorf 2017 hat Lüpertz im Groll Düsseldorf verlassen. Die wichtigste Spur in der Landeshauptstadt bleibt seine Amtszeit als Rektor der Kunstakademie. Er hat von 1988 an in 20 Jahren in der „Geniebude“ den Klassenerhalt durchgesetzt, namhafte Professoren berufen, die namhafte Künstler ausbildeten. Ausstellungen In der Düsseldorfer Galerie Breckner ist ab 27.4. die Ausstellung „Dionysos“ zu sehen, Altestadt 7, Besuche nach Vereinbarung unter 0211 54221310 (bis 29. Mai). In Mönchengladbach erscheint eine Festschrift von Klaus Hurtz, „Tanzmeister des Lebens. Neun Zwischenrufe und ein Geburtstagsbrief“. Kühlem-Verlag, Mönchengladbach, ISBN 978-3-87448-536-4, 14,90 Euro. Lüpertz‘ Vorstudien zum Totentanz ab 25.4. in der Kirche St. Franziskus in Mönchengladbach-Rheydt . (Termine unterTelefon 02166 20 918.)

Zahlreiche nach dem antiken Begriff und Muster der Dithyrambe benannte Serien leuchten durch sein Werk, seine Zeichnungen sind so delikat und intim wie die Poesie, die er notiert, seine Skulpturen dagegen groteske, oft amputierte Zwitterwesen mit hohem Erregungspotential. Was Lüpertz anpackt, sind die universalen Themen des Menschseins, Kunstkritiker Hans-Werner Schmidt nennt ihn den Regisseur eines globalen Mysterienspiels.

Lüpertz‘ Werk ist in einigen bedeutenden Sammlungen vertreten und bedient den Kunstmarkt immerhin so zufriedenstellend, dass er sich ein Leben in Luxus leisten kann. Vor und nach dem runden Geburtstag laufen Ausstellungen in London und Moskau. Die Stadt, die ihm so lange effektvolle Wirkungsstätte war und einiges zu verdanken hat, nimmt den Geburtstag eher nicht zur Kenntnis. Bitterkeit empfindet Lüpertz gegenüber Düsseldorf, man sei schlecht mit ihm umgegangen, zu schlecht. „Die haben immer so getan, als gäbe es mich gar nicht“, sagt Lüpertz. Ein Vorwurf übrigens, den einige große Künstler ebenso erheben. Selbst Gerhard Richter hat Düsseldorf seinerzeit in Richtung Köln verlassen.

Der bedeutendste deutsche Künstler und neun Jahre ältere Sachse war es auch, der sich einmal im „Spiegel“ dazu hinreißen ließ, über Lüpertz zu lästern. Stein des Anstoßes war dessen 2005 in Salzburg aufgestellte Mozartskulptur. Die knapp drei Meter hohe Bronze, ein weiblicher Torso mit stämmigen Oberschenkeln und nur einen Arm, trägt einen Zopf, der wie ein erigierter Penis aussieht. Das hat in der Mozartstadt Wellen geschlagen und einen Farbanschlag provoziert. Sogar der eher reservierte Kollege Gerhard Richter sprach von einer „fragwürdigen Mozart-Ehrung“, die nur toleriert werde, weil man „die Augen schließt und den Mund hält, bevor man sich als Spießer bezeichnen lässt.“

In dieser Kollegenschelte flackert sie auf, die Sorge, mit Lüpertz in einen intellektuellen Schlagabtausch zu geraten. Der einstige Schulabbrecher, der auch in der Lehre versagte und an der Akademie herausflog, bildete sich weiter in seinem Leben. So konnte er Professor, Akademierektor, Magnifizenz werden. Seither trägt er diese akademischen Würden wie eine Trophäe auf dem goldenen Tablett vor sich her. Scharf-schneidend führt Lüpertz die Rede und unterbricht mit poltrigem Charme jeden gut gemeinten Dialog. Einer wie er will die Oberhand bewahren, polemisieren, politisieren.