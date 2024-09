Yoko Ono in Düsseldorf Wer diese Ausstellung sieht, will selbst Kunst machen

Könnte gut sein, dass man innerlich angewärmt aus dieser Ausstellung kommt, auf eigenartige Weise aufgeregt und beseelt. Man merkt, dass man von Ideen bestürmt wird und ärgert sich vielleicht, im Museumsshop kein Notizbuch gekauft zu haben, um sie festzuhalten. Also tippt man Sachen ins Handy, die einem in den Sinn kommen. Sätze, die morgen vielleicht albern klingen, sich in diesem Moment aber zwingend und richtig anfühlen. Zum Beispiel: Zeichne eine Landkarte von deiner Wohnung, aber so, dass man sich darin verirrt. Oder: Gehe ins Fußballstadion und stelle dich so hin, dass du nicht aufs Spielfeld blickst, sondern in die Gesichter der Fans. Und: Organisiere eine Ausstellung in deiner Küche; mach dich schick, lade Leute ein und präsentiere ihnen eine besonders schöne Zwiebel.