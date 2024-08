Kunst in Wuppertal Licht trifft Masse im Skulpturenpark

Dieser Brite mit italienischen Wurzeln bediente sich der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation und machte sich zugleich über die Pop-Art lustig, deren Vater er ist. Er war Professor am Royal Collage, wo Cragg studierte, der ihm mehrfach begegnete, aber nie mit ihm sprach. Er lehrte in Hamburg, an der FH in Köln und an der Akademie der bildenden Künste in München. Er nahm viermal an der Documenta teil und wurde zur Biennale nach Venedig eingeladen. Queen Elisabeth ernannte ihn wie nach ihm auch Tony Cragg zum Ritter.