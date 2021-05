100. Geburtstag : Wie aktuell ist Joseph Beuys?

Joseph Beuys im Jahr 1979. Foto: dpa/-

Hat uns der Künstler, der vor 100 Jahren in Krefeld zur Welt kam, noch etwas zu sagen? Ja, und zwar insofern, als manche seiner Ideen mehr denn je die gesellschaftliche Diskussion bestimmen. Nein insofern, als er selbst zu keiner Zeit aktuell sein wollte und auch nicht war.

Als in Deutschland das Wirtschaftswunder erblühte, vertiefte sich Joseph Beuys mit zartem Strich in die Zeichnung von Frauenakten und Studien von hasen- und hirschähnlichen Wesen. Sie wirken wie Bekenntnisse zu den Geheimnissen der Natur, wie gezeichnetes Nachdenken aus der spirituellen Landschaft des Niederrheins. Aktuell war das nicht, eher ein Gegensatz zur nach dem Krieg wieder erwachenden Industrie weit draußen.

So unaktuell ist Beuys lebenslang geblieben. Ohne sich vom Lärm der jeweiligen Gegenwart beeinflussen zu lassen, setzte er Schritt für Schritt um, was sein Kopf gebar.

Die Parallelen, die sich dabei gelegentlich ergaben, erscheinen zufällig. Beuys' künstlerische Aktionen der 1960er Jahre zum Beispiel entsprangen einem anderen Geist als diejenigen der gleichfalls in Düsseldorf wirkenden Zero-Künstler. Beuys dachte in Kategorien wie Wärme, Kälte und Bewegung und entwickelte daraus die Verwendung „karger" Materialien wie Fett und Filz, Honig und Kupfer. Damit tastete er sich in seiner Kunst in die Seele hinein, dorthin, wo die Menschen Mythen, Magie und Riten mit sich herumtragen. Man empfand ihn als Schamanen, als heiligen Mann, unter dessen Händen christliches und heidnisches Gedankengut ineinander übergingen. Aktuell war das nicht, als sich ringsum die Pop-Art verbreitete. Und dass jeder Mensch ein Künstler sei, glaubte damals ohnehin niemand.

Ende der 60er Jahre begann Beuys, die Welt mit Installationen, Vitrinen und Objekten zu konfrontieren. „Soll das Kunst sein?", fragten die Leute angesichts aneinandergereihter Schlitten oder einer Ansammlung von 44 mit Ton- und Filzeinlagen versehener Basaltsteine. Andy Warhol hatte da längst mit seinen oft farbexplosiven Siebdrucken nach Motiven aus den Medien die Welt erobert, mit Elvis Presley, Marilyn Monroe oder Liz Taylor.

Doch ein Wunder geschah. Als Warhol und Beuys einander 1979 in Düsseldorf begegneten, hatte es auch Beuys zu Weltruhm gebracht. Glamour und Oberfläche hier, Filz, Fett und Armseligkeit dort – beide Richtungen hatten ihr Publikum gefunden, und zwischen ihren bekanntesten Schöpfern wuchs eine etwas ungelenke Freundschaft.

Beuys war noch einmal unaktuell, als er 1979 für das Europaparlament als Direktkandidat für die damals noch jungen „Grünen" kandidierte. Seine tief verwurzelte Liebe zur Natur trieb ihn nun zu politischem Handeln. Glücklich wurde er in dieser Partei nicht, dazu war sein Kopf zu selbstständig, zu unabhängig, doch blieb er bis zu seinem Tod Mitglied. Wenn man heute nach Beuys' Aktualität sucht, wird man am ehesten auf diesem grünen Feld fündig, beim Vorkämpfer für Klima- und Naturschutz und eine gerechte Welt. Doch das war nicht der Kern seiner Arbeit, Beuys war durch und durch und vor allem Künstler, auch in seinen Widersprüchen.