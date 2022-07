Auf Rückseite eines anderen Gemäldes : Unbekanntes Selbstporträt von van Gogh in Schottland entdeckt

Hinter einem Gemälde von Vincent Van Gogh ist in Schottland ein bislang unbekanntes Selbstporträt des bekannten Künstlers entdeckt worden. Wie es aussieht und wie besonders diese Entdeckung ist.

Hinter einem Gemälde von Vincent Van Gogh ist in Schottland ein bislang unbekanntes Selbstporträt des bekannten Künstlers entdeckt worden. Es habe sich hinter der Malerei „Kopf einer Bäuerin“ befunden, teilten die National Galleries of Scotland in Edinburgh am Donnerstag mit. Es sei gefunden worden, als Experten vor einer Ausstellung eine Röntgenaufnahme der Leinwand gemacht hätten. Das Selbstporträt, das einen sitzenden Mann mit Bart und Hut zeigt, sei dort vermutlich mehr als ein Jahrhundert versteckt gewesen. Es sei mit Kleister und Karton überdeckt gewesen.