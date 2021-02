Leihgabe aus den USA : Berühmter „Guernica“-Wandteppich verlässt UN-Hauptquartier

Die frühere amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley geht am „Guernica“-Wandteppich im Hauptquartier der Vereinten Nationen vorbei (Archivfoto). Foto: dpa/Mary Altaffer

New York Nach mehr als 35 Jahren vor dem Eingang des Sicherheitsrats im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York ist der berühmte „Guernica“-Wandteppich abgehängt worden.

Das Kunstwerk sei eine Leihgabe des früheren US-Vizepräsidenten Nelson Rockefeller gewesen, dessen Sohn die UN vor kurzem darüber informiert habe, dass er es zurückhaben wolle, teilte ein UN-Sprecher in der Nacht zum Freitag mit. „Wir danken der Rockefeller-Familie, dass sie dieses kraftvolle und ikonische Kunstwerk mehr als 35 Jahre lang ausgeliehen hat.“

Der Wandteppich basiert auf dem Werk „Guernica“, das der Künstler Pablo Picasso 1937 als Reaktion auf die Zerstörung der spanischen Stadt Guernica durch deutsch-italienische Luftangriffe malte. Das Original gilt als eines der berühmtesten Mahnmale gegen den Krieg und hängt heute in Madrid. Die Vereinten Nationen überlegten nun, welches Kunstwerk an die Stelle des Wandteppichs vor den Eingang des Sicherheitsrat gehängt werden könne, hieß es.

(mba/dpa)