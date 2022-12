Top 10 Die zehn teuersten Kunstwerke bei Auktionen

1. Leonardo da Vinci: „Salvator Mundi“, 450,3 Mio. US-Dollar, Christie’s 2017

Ein 500 Jahre altes Gemälde von Leonardo da Vinci hat bei einer Auktion in New York im Jahr 2017 alle Rekorde gebrochen: Das Ölgemälde "Salvator Mundi" wurde für 450,3 Millionen Dollar (429,04 Millionen Euro) versteigert. Es ist damit mehr als doppelt so teuer wie der bisherige Rekordhalter, das Picasso-Bild "Die Frauen von Algier (Version 0)", und steht an der Spitze der Liste der Kunstwerke mit den höchsten Auktionserlösen.