The Smile Ein bisschen wie damals Radiohead

Wie man hört, arbeitet die Gruppe immer mal wieder zusammen, von langen Studio-Jams ist die Rede, sie verliefen ergebnisoffen, was so viel heißt wie: unklar, ob jemals etwas davon erscheinen wird. Gut also, dass es seit einiger Zeit das Seitenprojekt The Smile gibt, das wie eine gesundgeschrumpfte Ausgabe der Mutterband anmutet. Das Trio besteht aus Thom Yorke und Jonny Grenwood, der Stimme und der Gitarre von Radiohead also, sowie dem Schlagzeuger Tom Skinner, der in den allermeisten Besprechungen als „Jazzschlagzeuger“ eingeführt wird, was insofern wichtig ist, als er der Musik von The Smile auch in jenen Momenten ein stabiles Rückgrat sichert, da sie in die Improvisation abschweift.