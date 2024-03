Neu im Skulpturenpark Wuppertal Kein Platz für Klein-Klein – Tony Cragg zeigt Anthony Caro

Wuppertal · 100 Jahre wäre der britische Bildhauer am 8. März geworden. Zu diesem Anlass hat Tony Cragg eine Auswahl von Caros Großskulpturen von London in seinen Skulpturenpark auf den Wuppertaler Höhen verfrachtet. Zur Eröffnung reiste sogar die Familie an.

03.03.2024 , 16:09 Uhr

Tony Cragg (l.) und Anthony Caros Sohn Paul, im Hintergrund die Skulptur "Star Flight". Foto: Anna Schwartz

