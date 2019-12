Abgewandelte Weihnachtsgeschichte : Neues Banksy-Kunstwerk thematisiert den Nahost-Konflikt

Bethlehem Kurz vor Weihnachten sorgt der Streetart-Künstler Banksy mit einem neuen Kunstwerk für Aufsehen. Es nimmt Bezug auf den Nahost-Konflikt und zeigt eine abgewandelte Szene aus Bethlehem.

„Scar of Bethlehem“ zeigt Maria, Josef und das Jesuskind in der Krippe - das Setting der bekannten christlichen Darstellung ist aber Israels Sperrzaun zum Westjordanland. Ein wie ein Stern geformtes Einschussloch befindet sich über der Heiligen Familie. Das Werk ist in der Touristenunterkunft Walled Off Hotel in Bethlehem zu sehen.