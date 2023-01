Rekordpreis für Zeichnung erwartet „Tim und Struppi“ könnten die Kunstwelt aufwirbeln

Am 10. Februar wird in Paris das Titelbild des Bandes „Tim in Amerika“ von 1942 versteigert. Das Auktionshaus hofft auf einen Rekorderlös. Das zuletzt in Brüssel ausgestellte Titelbild zeigt Tim am Marterpfahl, dahinter kauert sein weißer Foxterrier Struppi. Ein bedrohlich wirkender Ureinwohner mit Beil zeigt mit dem Finger auf den Reporter Tim. Das französische Auktionshaus Artcurial schätzt den Wert der schwarz-weißen Tuschezeichnung Hergés auf „2,2 bis 3,2 Millionen Euro“.