Raketenstation Neuss : Zu Unrecht vergessen: Jesdinsky in der Skulpturenhalle

Neuss Die Thomas-Schütte-Stiftung zeigt die fantastischen Werke des 1992 gestorbenen Bertram Jesdinsky. Die Schau ist noch bis zum 7. August zu sehen.

Thomas Schütte hat nur Fotos gesehen. Von den Werken Bertram Jesdinskys, die er an seinen Kurator für die Skulpturenhalle seiner Stiftung, Dieter Schwarz, weitergab. Nun, wo die Ausstellung hängt, diverse Leihgaben von Jesdinskys Kunst zusammengekommen sind, stellt er mit Erstaunen fest: „Dass 30 Jahre so frisch wirken können!“

Dem Bildhauer war zwar der Name geläufig, er hatte erfahren, dass Bertram Jesdinsky ein Schüler von Alfons Hüppi an der Kunstakademie und damit ein Kommilitone seiner Mitarbeiterin, der Künstlerin Maria Franziska von Hasselbach, war. Aber seine Kunst kannte er eher aus Beschreibungen. Auch wenn Jesdinsky zu jenen acht Künstlern gehörte, die 1988 die U-Bahn-Station Heinrich Heine gestalten durften.

Jesdinsky ist 1992 gestorben, wurde nur 32 Jahre alt, war zu Beginn der 1980er Jahre Mitgründer der „Anarchistischen GummiZelle“, mit der er Super-8-Filme produzierte und Bilder im öffentlichen Raum platzierte. Als Maler und Bildhauer präsentiert die Thomas-Schütte-Stiftung diesen Künstler, der in seiner Bildern merkwürdige Fabelwesen thematisierte. Ähnlich wie einst Tieren menschliche Züge zugedacht wurden. Auf seinen Bildern bekommen Busse zum Beispiel die Beine eines Drachen, entdeckt man plötzlich eine Schlange oder eine Gans auf dem Dach. Farbenfroh und mit einer überwältigenden Formensprache, die nur auf der ersten Blick kindlich erscheint, setzt er um, was ihn bewegt.

Jesdinsky baut malerisch Räume, lässt den Betrachter in ihnen spazieren gehen, erzählt Geschichten, die auf den ersten Blick alltäglich erscheinen. „Johann und Bertram spielen mit Bauklötzen“ von 1983 ist ein großformatiges Bild, an dem der Maler sich und einen Mit-Künstler als Tier gemalt hat. Phantastisch in der Formensprache, aber sicher in der Anordnung von Details.