„Priscilla“ von Sofia Coppola Der King und das Mädchen

Nachdem Elvis Presley seinen Militärdienst in Deutschland beendet hat, beginnt für Priscilla die Zeit des Wartens. Erst nach einigen Wochen kommt der ersehnte Anruf und zwei Jahre später ein Erste-Klasse-Ticket für den Flug in die USA. Die zweiwöchige Party in Las Vegas ist wohl das aufregendste Schulferienerlebnis, das ein Mädchen in ihrem Alter haben kann. Ein Jahr danach willigen die Eltern ein, dass die 17-jährige Tochter zu Elvis nach Memphis zieht, mit dem Versprechen, dass Priscilla an einer katholischen Schule ihren Schulabschluss macht und Elvis die Verlobte mit Erlangung der Volljährigkeit heiratet.