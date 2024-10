Ahnungsloser Trödelhändler ... wenn man nichts vom Millionen-Picasso im Wohnzimmer weiß

Um die Jahrtausendwende ließen die Kinder des inzwischen verstorbenen Händlers das Porträt von Experten untersuchen. Im September kam die Mailänder Kunstgraphologin Cinzia Altieri zu dem Schluss, dass es sich um ein Gemälde von Picasso mit seiner Originalunterschrift handelt. Nun muss die Picasso-Stiftung in Malaga entscheiden, ob sie das Werk, das inzwischen in einem Tresor in Mailand aufbewahrt wird, offiziell anerkennt.