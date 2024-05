Foto-Ausstellung „UK Women“ Männer bräuchten diese Aufmerksamkeit nicht

Wenn eine Ausstellung mit dem Titel „UK Women“ eröffnet wird, deutet das auf ein Problem unserer Zeit hin. Die Schau in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zeigt „britische Fotografie zwischen Sozialkritik und Identität“, wie es in der Unterzeile heißt, und zwar ausschließlich aus der Sicht von Frauen. Die 28 Serien von Fotografinnen sind zwischen den späten 1970er-Jahren und der Gegenwart entstanden und zeigen ein breit gefächertes Bild der britischen Wirklichkeit in Kunst, Leben und gesellschaftlichen Diskursen. Eine Schau mit dem Titel „UK Men“ wäre überflüssig, denn Männer sind bis heute in den Bereichen der gut bezahlten Mode- oder journalistischen Fotografie und auch im künstlerischen Bereich stark überrepräsentiert.