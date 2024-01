Ungewöhnliche Besucher in der Ausstellung „Nudes“ Nackt im Museum

Die meisten Exponate in der Ausstellung „Nudes“ zeigen weibliche Akte in nahezu jedem Lebensabschnitt. Die meisten Teilnehmer der Führung sind 50 plus und männlich. Das eine ist kunsthistorisch bedingt, das andere womöglich ein Problem. Auf 30 Prozent schätzt Friedhelm, 76, den Anteil der Frauen bei den Naturalisten. „Als Frau will man gefallen“, glaubt Silvina aus Euskirchen. Männer teilten diesen Anspruch weniger. Und die Jungen? Matthias, 37, aus Hamburg, findet, dass die Erziehung früher freier war. Das Interesse an öffentlicher Nacktheit aber habe durchaus Wachstumspotenzial.