Nachruf auf Kasper König Das „Trüffelschwein“ der Kunstszene ist tot

Kasper König war den Düsseldorfern fast mit allem, was er tat, um Nasenlängen voraus. Zu den zahlreichen Einzel- und Großausstellungen, die er kuratierte, zu Sigmar Polke und Gerhard Richter, zu den Malerfürsten, zu "Westkunst" und zur Expo 2000 gehörte auch "Von hier aus" 1984 in der Düsseldorfer Messe. Einige ortsansässige Professoren nörgelten allerdings, weil sie teilweise nicht eingeladen waren. Als er 1985 auf den neu gegründeten Lehrstuhl „Kunst und Öffentlichkeit“ an der Kunstakademie berufen wurde, spekulierte er auf das Rektorat, aber die Düsseldorfer kniffen. Er konnte es verkraften, führte die Städelschule, rief die Ausstellungshalle Portikus ins Leben und leitete von 2000 bis 2012 das Museum Ludwig in Köln.