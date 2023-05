“Ich hatte Hunger!“ Student mampft Banane aus 120.000-Euro-Kunstwerk auf

Für einen Jux hat ein Kunststudent aus Südkorea eine Banane von einer Installation des italienischen Konzeptkünstlers Maurizio Cattelan verspeist. Auf Videos im Netz ist zu sehen, wie der junge Mann die mit Klebeband befestigte Frucht von einer weißen Wand der Leeum-Kunstmuseums in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul nimmt, sie schält und dann isst. Danach klebte er die Schale wieder an die Wand. Die Aktion habe sich bereits in der vergangenen Woche in einer Cattelan-Ausstellung ereignet, sagte eine Museumsmitarbeiterin am Dienstag.