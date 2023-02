Interview Margarethe von Trotta „Ich kenne mich mit Frauen einfach besser aus“

Es hat 40 Jahre gedauert, bis Margarethe von Trotta in den Wettbewerb der Berlinale zurückkehrt. 1983 präsentierte sie ihren Film „Heller Wahn“ mit Hanna Schygulla und Angela Winkler in Berlin, nun schickt die 81-Jährige ihre Produktion „Ingeborg Bachmann — Reise in die Wüste“ ins Rennen um die Bären. Die in Düsseldorf aufgewachsene von Trotta erzählt darin von der schwierigen Liebesbeziehung zwischen Ingeborg Bachmann (Vicky Krieps) und Max Frisch (Ronald Zehrfeld) und ergreift Partei für Bachmann. Am Mittag nach der Weltpremiere, bei der auch ihrer früherer Ehemann Volker Schlöndorff anwesend war, sitzt von Trotta im Scandic Hotel am Potsdamer Platz. Sie trägt schwere tropfenförmige Perlen-Ohrringe und ansonsten schwarz. Sie wirkt guter Dinge.