Kunstbüdchen in Ratingen-Lintorf : Wie aus einer Trinkhalle eine Kunst-Vitrine wurde

Der ehemalige Kiosk an der Speestraße in Ratingen-Lintorf ist heute ein Kunstbüdchen. Foto: Achim Blazy (abz)

Früher gab es dort Lottoscheine, heute Arbeiten von Hans-Peter Feldmann: Das Kunstbüdchen in Ratingen-Lintorf liegt direkt neben einer Bushaltestelle.

Das Haus an der Speestraße in Ratingen-Lintorf fällt sofort auf, aus seinen großen Fenstern fließt nämlich goldgelbes Licht in diesen grautrüben Regen-Morgen. Einst kaufte man dort Zigaretten und Lottoscheine. Nun werden darin Arbeiten des Düsseldorfer Künstlers Hans-Peter Feldmann wie in einer Vitrine präsentiert. Kunstbüdchen heißt die frühere Trinkhalle inzwischen. Ein Mini-Museum sozusagen, eine Anlaufstelle für Kunst neben der Bushaltestelle Am Löken.