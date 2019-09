Kunst im Büro der Kanzlerin : Die Leere in Merkels Kanzleramt

Düsseldorf Seit die Kanzlerin in eine Kunstdebatte geraten ist, lässt sie eine Wand in ihrem Büro lieber weiß.

Die Deutschen umgeben sich am Arbeitsplatz gerne mit Kunst, das will ein Unternehmen für Bürobedarf in einer Umfrage herausgefunden haben. 60 Prozent der Befragten gaben an, Kunst im Büro zu haben; 71 Prozent glaubten, dass sie das glücklich macht. Das beliebteste Motiv der Deutschen ist laut der Studie übrigens die Küstenlandschaft. Und auch wenn in letzter Zeit viel von der Entfremdung zwischen Politik und Bürgern die Rede ist – glaubt man den Zahlen, muss man sagen, dass die Bundeskanzlerin in puncto Geschmack nah bei den Leuten ist.