Kunst, Doku, Film & Podcast : Meine Kulturtipps fürs Wochenende

Das Musee d’Orsay liegt an der Seine mitten in Paris. Zumindest virtuell kann man es in diesen Tagen besuchen. Foto: dpa-tmn/Tripelon-Jarry,ATOUT FRANCE

Jede Woche geben wir persönliche Kulturtipps für das Wochenende. Regina Hartleb empfiehlt unter anderem virtuellen Blicke in Museen auf der ganzen Welt. Dabei kann man sogar Van Gogh über die Schulter schauen.

Dinge, auf die man verzichten muss, wecken in der Regel ganz besonders die Sehnsucht. Reisen etwa steht bei mir ziemlich weit oben auf der Vermissten-Agenda. Per Zufall bin ich beim Stöbern nach fernen Zielen auf eine tolle Möglichkeit gestoßen, auch in diesen Zeiten den Blick weit hinaus über den Tellerrand zu richten: Mit der App „Google Arts and Culture“ sind die Möglichkeiten nahezu grenzenlos, durch die Kunst- und Kulturwelt in Häusern auf der der ganzen Welt zu schlendern. Ein Rundgang durch das Pariser Mussée d’Orsay? Ein Blick ins Heritage Museum Hong Kong? Es gibt hier nichts, was es nicht gibt. Man kann sich Themen aussuchen wie Pop Art, Ölfarbe, oder aber auch einzelne Künstler (Wassily Kandinsky, Leonardo da Vince, Mark Gertler u.v.m.). Von Angkor Wat über den Yosemite Nationalpark bis zum Zweiten Weltkrieg die Reihe der Angebote ist nahezu endlos. Wer gar nicht so weit weg möchte, findet auch in Nordrhein-Westfalen allerhand Spannendes. Mir hat der Blick über Van Goghs Schulter im Essener Museum Folkwang gefallen. Hier lernt man sein Gemälde „Rhonebarken“ bis ins Detail kennen. Per Mausklick geht es von Punkt zu Punkt, rechts daneben sind Farbe und Pinselstrich kurz und anschaulich erklärt. Auch wer kein Kunstkenner ist, fühlt sich angesprochen.