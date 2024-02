Ausstellungen in Berlin Kunst zeigt Haltung

Nur ein paar Schritte sind es vom Kupferstichkabinett in den Rembrandt-Saal der Gemäldegalerie. Dort liegt auf dem Boden ein großer grauer Stein und spricht mit den Werken des alten niederländischen Meisters. Der südkoreanische Künstler Lee Ufan hat den Brocken dort abgelegt. Lee versucht, mit seiner vom Minimalismus beeinflussten Intervention östliche und westliche Kunst und die Philosophien von Europa und Asien zu versöhnen. Seit 1968 tragen alle seine Skulpturen den Titel: „Relatum“ (lateinisch für „Beziehung“), die im Rembrandt-Saal heißt „Relatum – The Position 1“, sie erzeugt eine Spannung zwischen den Materialien und der sie umgebenden Leere. Wer der geheimnisvollen Kunst näher kommen will, könnte im Hamburger Bahnhof Antworten finden: Dort läuft die erste Retrospektive des Künstlers und Philosophen Lee Ufan in Deutschland. Die Ausstellung zeigt 50 Werke aus fünf Jahrzehnten – und kommuniziert erneut mit Rembrandt, dessen „Selbstbildnis mit Samtbarett“ einen Dialog mit Lees Installation „Relatum – The Mirror Road“ (2016/2023) führt. Immer wieder platziert Lee Steine und Stahlrohre im Raum und verwickelt sie in einen künstlerischen Tanz mit seinen von den Wänden herablächelnden Bildern.