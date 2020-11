Mischa Kuball: Künstler:

„Joseph Kettner, Kurator u Kunstgeschichtler bis zu seinem Tod 2018 am Emerson College in Boston, verlegte unter dem Titel ‚Image Machine Andy Warhol & Photographie’ 2012 eine wegweisende Publikation über den frühen Multimediakünstler Warhol - der nicht nur mit der Augenblicksphotographie (Polaroid) und dem Ewigkeitspathos (Siebdruck auf Leinwand) die Grenzen der Medien, sondern auch die Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem, dem Banalen und dem Bedeutsamen befragte - dabei war er selbst immer dabei, das Selbstsein wurde so zum Werk! Dabei versammelte er seine Lebenszeit in den ‚time capsules‘ - die meisten finden sich in der Warhol Foundation in Pittsburg - wer diese Boxen öffnen kann, erlebt das Wunder des Warhol’schen Alltags: Begegnungen mit seinen Bildermaschinen - erzeugen Bilder in unserem Kopf! Andy Warhol ist immer aktuell wenn er rezipiert wird - auch heute!“