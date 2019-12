Künstler teilen sich Kunstpreis : Sensation beim Turner-Preis

Margate Vier bildende Künstler schlossen sich zusammen und wurden gemeinsam geehrt.

Der Turner-Preis ist nicht nur die tollste und coolste Auszeichnung, die man als Künstler bekommen kann. Er ist auch so etwas wie ein Seismograph der Gegenwart. Aktuellste Kunst wird gewürdigt, die Debatten der Gegenwart werden in den Fokus gerückt. Der Turner-Preis hat gesellschaftliches Gewicht. Helen Cammock (49), Oscar Murillo (33), Lawrence Abu Hamdan (34) und Tai Shani (43) verfolgen in ihren Werken unterschiedliche Ansätze, sie stammen aus verschiedenen Kulturen, aber sie sind nun eine selbstbewusste Gang, und das ist ein Zeichen und – im Zusammenhang eines solchen stets durchchoreografierten Abends – eine Sensation.

Helen Cammock sagte in ihrer Ansprache, man habe mit der Aktion auch den Begriff dessen erweitern wollen, was als britisch gelte. Menschen mit Migrationshintergrund würden immer stärker ausgegrenzt. Und mit Blick auf die anstehende Wahl in England forderte sie, man möge zusammenstehen – „in der Kunst wie in der Gesellschaft“.