Junger Kölner stellt in New York aus Aus dem kunterbunten Leben eines Wunderkindes

„Millionär bin ich noch nicht“, sagt der zehnjährige Maler Mikail Akar. Allerdings hat das Wunderkind bereits eine sechsjährige internationale Karriere hinter sich. Sein höchstdotiertes Bild verkaufte er nach Wien für 30.000 Euro. Aber auch etliche Werke hängen mittlerweile in Villen in den USA. In New York, wird er in diesem Jahr bereits zum vierten Mal ausstellen. Geplant ist auch eine Präsentation in Soho und eine weitere möglicherweise in einem prominenten Gebäude in der Welttadt: Stolz erzählt dies Mikails Vater und Manager Kerem Akar bei einem Atelierbesuch in Köln.