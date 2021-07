Deutsches Fotoinstitut : Düsseldorf und Köln tun sich zusammen

Die „städteübergreifende Zusammenarbeit“ wurde mit dem Ziel geschlossen, das bundesdeutsche Fotoarchiv nach Düsseldorf zu holen. Die Initiative ging unter anderem von Andreas Gursky aus.

Die Koalitionsvereinbarung zwischen dem Verein zur Gründung und Förderung eines Deutschen Fotoinstituts, der Stadt Düsseldorf, der SK Stiftung Kultur in Köln und Max Becher ist nach monatelangen Verhandlungen endlich unterschrieben. Es ist das erste Mal, dass Köln und Düsseldorf gemeinsam an einem Strang ziehen und damit die Rheinschiene stärken. Die Initiativen dazu gehen allerdings nicht von den Städten selbst aus, sondern von drei Künstlern. Es sind Andreas Gursky, Moritz Wegwerth und Max Becher, der zugleich den Nachlass seiner Eltern in diesen Vertrag einbringt.