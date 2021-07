Nachfolgerin von Eva Birkenstock : Kathrin Bentele wird neue Direktorin des Kunstvereins

Die 35-Jährige tritt zum 1. Oktober die Nachfolge von Eva Birkenstock an. Derzeit ist sie Assistenzkuratorin an den KW Institute for Contemporary Art in Berlin.

Bentele studierte Kunstgeschichte und Kulturanalyse an der Universität Zürich. Seit 2019 ist sie Assistenzkuratorin an den KW Institute for Contemporary Art in Berlin, wo sie kürzlich gemeinsam mit den Ko-Kuratorinnen Ghislaine Leung und Anna Gritz die Gruppenausstellung „Zeros + Ones“ eröffnete. 2018 war Bentele als Curatorial Fellow im Artists Space, New York tätig, wo sie etwa an den Ausstellungsprojekten von Jack Smith und Art Club 2000 beteiligt war. Zuvor arbeitete sie als Assistenzkuratorin am Kunsthaus Glarus in der Schweiz. Neben ihrer institutionellen Tätigkeit kuratierte sie freischaffend Ausstellungen etwa in der Kunsthalle Zürich, bei der Galerie Drei, Köln oder im Rahmen von „curated by“ bei Krinzinger Projekte, Wien.