Goldener Löwe in Venedig : Warum Katharina Fritsch diese Ehrung verdient

Katharina Fritsch vor ihrer Arbeit „Hahn“ am Trafalgar Square. Foto: Andy Rain/dpa

Die Absolventin der Düsseldorfer Kunstalademie wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Ihr Thema ist nicht die Tagespolitik, sondern das Existenziell-Menschliche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

Am 23. April erhält Katharina Fritsch (66) zur Eröffnung der 59. Kunstbiennale in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Sie gilt als wichtigste figurative Bildhauerin der Gegenwart. Ihre Kunst ist von einer so unantastbaren Makellosigkeit und Formstrenge, dass sie fast abstrakt wirkt. Ob „Doktor" oder „Dealer", Madonna oder Monstermaus, sie alle haben eine klare Körperlichkeit und erscheinen doch dank einer reflektierenden Oberfläche wie weggeblendet. Im verwirrenden Spiel mit Ähnlichkeiten aus dem wirklichen Leben wirken sie bekannt und entrückt zugleich.

Mit traumhafter Sicherheit begann die junge Absolventin der Düsseldorfer Kunstakademie mitten in der Zeit der wilden Breitwand-Malerei der 1980er Jahre, alltägliche Dinge mit einer rätselhaften Aura zu umgeben. Als jüngste Teilnehmerin der legendären Ausstellung „Von hier aus" erregte die Meisterschülerin von Fritz Schwegler mit läppischen Dingen wie Schüsseln und Töpfen Aufsehen, in denen bloßes Wasser oder eine farbige Gummimatte lagen. 1988 feierte sie mit einer „Tischgesellschaft" der immer gleichen Männer mit weißem Gesicht, weißen Händen und schwarzen Haaren am langen Tisch Triumphe. Seitdem lässt sie nicht locker in ihrer Perfektion, ihren besonderen Maßstäben und wohlkalkulierten Farben.

Sie wuchs in einem sehr katholischen Elternhaus in Münster auf und fand es faszinierend, in die Kirche zu gehen. Ihre Kunst ist jedoch nicht katholisch oder spirituell, aber sie bewahrt die kollektiven Erfahrungen der Religion, auch des Volksglaubens, der Mythen, Sagen und Märchen. Ihr Thema war nie die Tagespolitik, sondern das Existenziell-Menschliche. Schauder erregten ihre riesenhaften Kunststoff-Ratten mit den fatalen, ineinander verwickelten Schwänzen im Rücken. Die Tiere waren realitätsgetreu vergrößert und ergaben ein Horrorszenario. Seitdem inszeniert sie eine Gratwanderung zwischen Privatem und Allgemeinem, Subjektivem und Kollektivem. Alles scheint von größter Künstlichkeit und Natürlichkeit zu sein, vertraut und fremd zugleich.

Die Dinge sind erfunden, erträumt oder assoziativ erlebt. Auslöser etwa für golden glänzende Herzen war das Märchen „Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff, aber auch die Geldtempel in der Wirtschaftsmetropole London, als sie in der Tate Modern ausstellte. Immer kippt das Schöne ins Gefährliche. Dann zeigt sich das süße Mäuschen als fetter Vampir.