Gregor Jansen, Leiter der Kunsthalle

„Schwarze Löcher existieren im Universum und sind so unvorstellbar schwarz, dass selbst das Licht und die Zeit in ihnen verschwinden. Die Bezeichnung Schwarzes Loch wurde 1967 durch John Archibald Wheeler geprägt. In diesem Jahr wurde die Kunsthalle Düsseldorf errichtet, die kurioserweise ein schwarzes Loch besitzt: 1981 realisiert von Joseph Beuys. Draußen ist es als Ofenrohr über dem Kom(m)ödchen immer sichtbar. Wer in das dunkle Loch blickt, der sieht nicht einfach nur einen schwarzen Innenraum, er guckt in die Röhre. Beuys war genial, da er dieses Loch, was von seinem Ofen im Atelier am Drakeplatz stammte, in ‚normaler’ Funktionshöhe in die Betonwand im Emporensaal der Kunsthalle hineinfräsen ließ, so dass seitdem und in der Zukunft Licht, Luft und Zeit verschluckt werden, jedoch seine Losung Kunst = Kapital die Energie des Innenraums sozialrelevant an die Umwelt abgibt.“