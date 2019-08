Gerhard Richter im Interview : Kirchenfenster zum „Trost der Betrachter“

Info

Lebenslauf

1932 in Dresden geboren

1961 Flucht über West-Berlin nach Westdeutschland

1961-1964 Fortsetzung des in der DDR begonnenen Kunststudiums an der Kunstakademie in Düsseldorf

1971-1993 Professor für Malerei in Düsseldorf

Richter lebt mit seiner dritten Ehefrau, der Malerin Sabine Moritz, in Köln. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Vorlage der Kirchenfenster

Die Chorfenster für Tholey sind aus einem Künstlerbuch Gerhard Richters erwachsen: „Patterns“ von 2012. Es dokumentiert Richters Experiment der Zerlegung einer Reproduktion eines seiner „Abstrakten Bilder“ in senkrechte Streifen: erst zwei, dann vier, am Ende 4096 Streifen. Eine unendliche Zerlegung erscheint möglich, jedoch wären die Streifen dann nur noch in der Vergrößerung sichtbar.